افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، عن "تطور تلاسن بين فلسطينيين (ب.ح) و (ع.غ) داخل احد محال الالعاب الكمبيوتر في ​مخيم المية ومية​، الى اشكال اقدم خلاله الاخير على طعن الاول بسكين ما ادى الى اصابته بجروح حيث تم نقله الى ​مستشفى​ الهمشري في صيدا للمعالجة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جريح نتيجة اشكال في مخيم المية ومية بصيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.