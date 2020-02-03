دميانوس قطار يعين ابن خالد حدادة مستشارا له

يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان د. علي خالد حدادة على صفحته الفيسبوكية أنه بدأ عمله كمستشار للوزير في وزارتي التنمية الإدارية والبيئة. وتساءلت مصادر عن خلفيات هذا التعيين أولا كيف يدعي قطار قربه من الكنيسة ويختار شيوعيا كمستشار أول لوزارتين، وثانيا كون د. حدادة غير صاحب اختصاص في هاتين الوزارتين كونه ناشط أكاديمي حائز على دكتوراه في إدارة الأعمال وليس له أية خبرة عملية لا في الإدارة العامة ولا في مجال البيئة.
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