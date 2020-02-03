رئيس أوغندا يعلن ان بلاده تدرس فتح سفارة في القدس

أعلن الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، خلال زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ان "كمبالا تدرس إمكانية فتح سفارة لها في ​القدس​". هذا ورفضت ​القيادة​ الفلسطينية خطة ​السلام​ التي طرحها الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، وقطعت كل العلاقات مع ​الولايات المتحدة​ و​إسرائيل​ بما في ذلك العلاقات التي تخص ​الأمن​. إضغط للمزيد

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