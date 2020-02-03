رئيس أوغندا يعلن ان بلاده تدرس فتح سفارة في القدس

أعلن الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، خلال زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان "كمبالا تدرس إمكانية فتح سفارة لها في القدس".
هذا ورفضت القيادة الفلسطينية خطة السلام التي طرحها الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وقطعت كل العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بما في ذلك العلاقات التي تخص الأمن.
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