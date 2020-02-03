أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ انها تعمل على مدار الساعة مع عمالقة ​الإنترنت​ و​وسائل التواصل الاجتماعي​ لمكافحة المعلومات الخاطئة المنتشرة حول ​فيروس كورونا​ المميت. وقد حذر رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من مخاطر "انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: نعمل على مكافحة شائعات الإنترنت عن "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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