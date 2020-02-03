حميميم: الجيش التركي لم يشارك في الدوريات المشتركة المقررة في ريف حلب اليوم

أعلن مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​، أن "عناصر ​القوات التركية​ لم تحضر للمشاركة في الدوريات المشتركة المقررة في ​ريف حلب​ اليوم". إضغط للمزيد

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