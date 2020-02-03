اجتماع لمجلس الامن الدولي الخميس مع كوشنر لبحث خطة سلام الشرق الاوسط

أعلن ​مجلس الأمن الدولي​ أنه سينعقد استثنائياً الخميس مع صهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وأحد أكبر مستشاريه جاريد كوشنير، لبحث خطة ​السلام​ في ​الشرق الأوسط​. إضغط للمزيد

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