المرصد السوري: 8 كلم تفصل القوات الحكومية السورية عن مدينة إدلب

أفاد "المرصد السوري لحقوق الانسان"بأن "​القوات​ الحكومية السورية اصبحت على بعد 8 كلم عن مدينة إدلب". كما أشار المرصد الى أن "عدد ضحايا القصف الجوي على ريف حلب، وصل الى 26قتيلا من الفصائل و19 من النظام بريفي حلب وإدلب اليوم".

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