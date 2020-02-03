أعلنت وزارة الصحة الكندية، في بيان عن "وضع العائدين من الصين في حجر صحي لأيام بسبب "كورونا الجديد".
هذا وكانت السلطات الصحية الكندية قد اعلنت في وقت سابق عن "تسجيل حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بعد أن جاءت التحاليل الخاصة بحالة مشتبه بها في مقاطعة بريتش كولومبيا إيجابية، وهي ثالث الحالات في كندا بعد حالتين في تورونتو".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الكندية: وضع العائدين من الصين بحجر صحي لأيام بسبب كورونا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.