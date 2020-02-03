الصحة الكندية: وضع العائدين من الصين بحجر صحي لأيام بسبب كورونا الجديد

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكندية، في بيان عن "وضع العائدين من ​الصين​ في حجر صحي لأيام بسبب "​كورونا​ الجديد".

هذا وكانت السلطات الصحية الكندية قد اعلنت في وقت سابق عن "تسجيل حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بعد أن جاءت التحاليل الخاصة بحالة مشتبه بها في مقاطعة بريتش ​كولومبيا​ إيجابية، وهي ثالث الحالات في كندا بعد حالتين في تورونتو".