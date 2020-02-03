انطلاق محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف

أعلن مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن "الموفد الأممي الخاص إلى ​ليبيا​، ​غسان سلامة​، بدأ محادثات في جنيف مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وممثلين عن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر".

وتضم "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة" 5 ممثلين عن كل جانب، ويديرها سلامة".

وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة في ختام مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا في 19 كانون الثاني.