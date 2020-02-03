انطلاق محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف

أعلن مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن "الموفد الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، بدأ محادثات في جنيف مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وممثلين عن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر".
وتضم "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة" 5 ممثلين عن كل جانب، ويديرها سلامة".
وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة في ختام مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا في 19 كانون الثاني.
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