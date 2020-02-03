الخطوط الجوية الألمانية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى بكين وشانغهاي بسبب الكورونا

أعلنت ​الخطوط الجوية الألمانية​ "​لوفتهانزا​"، في بيان، عن "تمديد تعليق رحلاتها الجوية ورحلات فرعيها السويسري والنمساوي إلى البر ​الصين​ي حتى 28 الشهر الحالي"، مشيرة الى ان "الحظر على الرحلات المتوجهة إلى نانجينغ وتشينغداو وشنيانغ، قد تم تمديده لفترة أطول، حتى 28 آذار"، مؤكدة "استمرار رحلاتها إلى ​هونغ كونغ​، مع مراقبة الوضع في الصين، ومتابعة ​الاتصالات​ مع السلطات المعنية".

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