نتانياهو يلتقي البرهان ويتفقان على بدء تعاون يساهم بتطبيع العلاقات بين البلدين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائلي ​بنيامين نتانياهو​، في بيان، أن "رئيس الوزراء التقى مساء اليوم في ​أوغندا​ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في ​السودان​، الفريق أول ​عبد الفتاح البرهان​، وجرى الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيراً الى ان "نتانياهو يعتقد أن السودان يسير في اتجاه إيجابي".

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