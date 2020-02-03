أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتفقا هاتفيا، على تنسيق الجهود بصيغة "​أوبك +​" لضمان استقرار السوق النفطية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين والملك سلمان يؤكدان استعدادهما لتنسيق الجهود بصيغة أوبك + لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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