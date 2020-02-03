الناتو: عمليات نقل قواتنا الى شرقي أوروبا ليست موجهة ضد روسيا

أكد ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" أن "عملية نقل أعداد كبيرة من قواتنا والقوات الأميركية إلى شرقي ​أوروبا​ لإجراء ​مناورات​ عسكرية خلال الأشهر المقبلة، ليست موجهة ضد ​روسيا​". إضغط للمزيد

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