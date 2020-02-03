أفاد التلفزيون "السوري الرسمي" بأن "الدفاع الجوي في ​مطار حميميم​ بمحافظة ​اللاذقية​ غربي البلاد، أسقط طائرتين مسيرتين في محيط ​المطار​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون السوري: الدفاع الجوي في مطار حميميم يسقط طائرتين مسيرتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.