الأركان الجزائرية:التوتر الأمني في دول الجوار لن يشكل أي خطر على البلد

أكد قائد الأركان الجزائري المؤقت اللواء السعيد شنقريحة، أن "التوتر الأمني في دول الجوار لن يشكل أي خطر على البلاد".
ولفت شنقريحة، خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية السادسة المحاذية لحدود كل من مالي والنيجر، الى أن "ظاهرة اللا استقرار التي يشهدها محيطنا القريب والبعيد، لن تشكل أي خطر على ترابنا الوطني".
وأشار الى أن "أرض الجزائر، ستبقى دائما وأبدا محفوظة بسواعد أبنائها المرابطين، على كل شبر من ترابها".
وأوضح شنقريحة أن "ما تعيشه المنطقة من أحداث ومستجدات متلاحقة، وما يجري بمحاذاة الحدود الجزائرية، يشكل باعثا أساسياً من بواعث زيادة الحيطة والحذر، وتكثيف كل موجبات اليقظة".
يذكر أن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، الذي انعقد قبل أيام برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوصى بتعزيز الأمن عبر الحدود الجنوبية، خاصة مع ليبيا ومالي والنيجر.
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