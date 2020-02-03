الحكومة الفلسطينية تمنع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الاسرائيلية

أصدرت ​الحكومة الفلسطينية​ قرارا بمنع دخول الخضار و​الفواكه​ و​المشروبات الغازية​ والعصائر و​المياه​ المعدنية الإسرائيلية الى الأراضي الفلسطينية. إضغط للمزيد

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