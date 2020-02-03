"سبوتينك": البرهان يقوم بزيارة سرية إلى أوغندا تزامنا مع زيارة نتنياهو

أكد مصدر حكومي لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، أن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي ب​السودان​، الفريق أول ​عبد الفتاح البرهان​، يقوم بزيارة غير معلنة إلى دولة أغندا، لمدة يوم واحد، تزامناً مع زيارة رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى ​أوغندا​ ".

وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي، فإن "وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​ ، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ​السوداني​، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ودعاه لزيارة ​واشنطن​ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".