"سبوتينك": البرهان يقوم بزيارة سرية إلى أوغندا تزامنا مع زيارة نتنياهو

أكد مصدر حكومي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يقوم بزيارة غير معلنة إلى دولة أغندا، لمدة يوم واحد، تزامناً مع زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أوغندا ".
وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي، فإن "وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو ، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ودعاه لزيارة واشنطن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".
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