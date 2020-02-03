بري لهنية: مجابهة صفقة القرن تحتاج إلى تحقيق الوحدة الوطنية ثم المقاومة

بحث رئيس المكتب السياسي ل​حركة حماس​ ​إسماعيل هنية​ خلال ​اتصال​ هاتفي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، صفقة القرن ومخاطرها على القضية الفلسطينية.

واشار هنية خلال الاتصال، الى "الخطوات التي قامت بها حماس ومبادرتها لإنجاح ​الانتخابات​ وصولًا إلى تحقيق الوحدة الوطنية التي تعتبر عاملًا أساسيًا من عوامل إفشال الصفقة"، مثمناً "مواقف بري ومواقف ​لبنان​ رئاسةً وحكومةً وشعبًا تجاه ​الفلسطينيين​، وأهمية دعم وتعزيز الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة عربيًا وإسلاميًا"، داعيا بري إلى "تشجيع الرئيس الفلسطيني أبو مازن لعقد لقاء الأمناء العامين في ​القاهرة​ لوضع استراتيجية وطنية شاملة من أجل بحث مستقبل القضية وحمايتها من التغول والصفقات المشبوهة".

من جانبه أكّد بري "موقف لبنان الرافض لصفقة القرن والداعم للحق الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن "مجابهة الصفقة تحتاج إلى تحقيق الوحدة الوطنية ثم ​المقاومة​".