الخارجية العراقية: لتشكيل آلية لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط

أعلن نائب وزير الخارجية العراقي عبد الكريم هاشم مصطفى عن "دعوة بلاده لتشكيل آلية للتعاون مع بلدان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي".
وأكد، خلال لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف في موسكو اليوم، أنه "لم يعد هناك وجود لداعش في العراق، وأن العمليات العسكرية انتهت هناك، ولذلك بات من الضروري وضع وصياغة آلية جديدة للتعاون مع قوات التحالف الدولي ومع قوات الدول المجاورة، التي ساعدت العراق في الصراع ضد داعش".
وأشار مصطفى إلى أن "التنظيم الإرهابي لم يختف من المنطقة بالكامل، وعلى سبيل المثال، لا يزال في شمال شرق سوريا، يتواجد مسلحون من 70 دولة".
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