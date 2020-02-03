الخارجية العراقية: لتشكيل آلية لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط

أعلن نائب وزير الخارجية ​العراق​ي عبد الكريم هاشم مصطفى عن "دعوة بلاده لتشكيل آلية للتعاون مع بلدان ​التحالف الدولي​ بقيادة ​الولايات المتحدة​ لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي".

وأكد، خلال لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الدولية ب​مجلس الاتحاد الروسي​ ​قسطنطين كوساتشوف​ في ​موسكو​ اليوم، أنه "لم يعد هناك وجود لداعش في العراق، وأن العمليات العسكرية انتهت هناك، ولذلك بات من الضروري وضع وصياغة آلية جديدة للتعاون مع ​قوات التحالف الدولي​ ومع قوات الدول المجاورة، التي ساعدت العراق في الصراع ضد داعش".

وأشار مصطفى إلى أن "التنظيم الإرهابي لم يختف من المنطقة بالكامل، وعلى سبيل المثال، لا يزال في ​شمال شرق سوريا​، يتواجد مسلحون من 70 دولة".