الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل هاجم عناصرها بسكين شرق فرنسا

أفادت وكالة "رويترز" عن إطلاق الشرطة الفرنسية النار، على رجل هاجم عناصرها وهو يحمل سكيناً داخل مركز للشرطة في شرق فرنسا، ما أدى إلى إصابته.
بدورها، نقلت صحيفة "ريبابليكان" الفرنسية عن المدعي العام في ميتز، كريستيان ميركوري، أن "دركيا استخدم سلاحه، وتم تحييد الرجل وقد أصيب بجروح"، وزعمت الصحيفة أن المسلح أعلن مسؤوليته عن عمل إرهابي".
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