أكد المتحدث باسم ​البنتاغون​ جونثان هوفمان، في حديث تلفزيوني، ان "هجوم ​الجيش السوري​ على بعض المناطق في ​سوريا​ هو دليل إضافي على أن ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ و​روسيا​ يخطئان في التفكير بأن حل ​الأزمة السورية​ يكون عبر عمليات عسكرية". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: الأسد وروسيا يخطئان باعتقادهم ان حل الأزمة يكون بالعمليات عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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