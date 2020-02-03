رويترز: نتانياهو التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في أوغندا

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله ان "رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ التقى في ​أوغندا​ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في ​السودان​ ​عبد الفتاح البرهان​"، مشيرة الى ان "الطرفين اتفقا على بدء تعاون يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين".

هذا ووصل البرهان إلى مدينة عنتيبي الأوغندية تزامنا مع زيارة نتانياهو إلى هذا البلد.