رويترز: نتانياهو التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في أوغندا

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله ان "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التقى في أوغندا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان"، مشيرة الى ان "الطرفين اتفقا على بدء تعاون يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين".
هذا ووصل البرهان إلى مدينة عنتيبي الأوغندية تزامنا مع زيارة نتانياهو إلى هذا البلد.
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