الدفاع التركية: حيدنا 76 عنصرا من الجيش السوري واستهدفنا 54 موقعا بإدلب

أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ إن ​أنقرة​ حيدت 76 عنصرا من ​الجيش السوري​ واستهدفت 54 موقعا بإدلب"، مشيراً الى "ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى 8، بينهم 3 مدنيين". هذا وتوجه أكار، وقادة في الجيش التركي إلى الحدود مع سوريا، بعد مقتل جنود أتراك في إدلب.

كما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده لن تترك هجمات الجيش السوري على القوات التركية في إدلب دون رد.