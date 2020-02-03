عبد الصمد: جلسة للحكومة الخميس لاقرار البيان الوزاري بصيغته النهائية قبل نيل الثقة

اشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، الى انه تم تحديد نهار الخميس المقبل لانعقاد جلسة للمجلس الوزراي لاقرار البيان الوزاري بصيغته النهائية وإحالته الى مجلس النواب للتصويت على الثقة.
ولفتت الى ان دياب اكد ان الحكومة ستبذل ما بوسعها لتحقيق انطلاقة حكومية واسعة لمعالجة الازمات والقضايا المالية والمعيشية.
واوضحت عبد الصمد انه تم اخذ الوقت في اللجنة بسبب الدقة لصياغة الارقام، وكي تكون الخطة واقعية ومحددة الاهداف، وما الحق بالبيان الوزاري خطة لـ100 يوم وخطة لسنة وخطة لـ3 سنوات، واكدت انها لا تتبنى اي صيغة تسربت للبيان الوزاري. ودعت لانتظار البيان الوزاري بصيغته النهائية قبل الحكم عليه.
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