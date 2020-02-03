توقف قصير لحركة الطيران في مطار مدريد

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مدريد: توقفت حركة الطيران في مطار مدريد الرئيسي في اسبانيا، لمدة 30 دقيقة الاثنين بسبب تحذير بأن طائرات مسيرة تحلق في منطقة مجاورة للمطار، بحسب ما ذكرت السلطات.
وكانت الطائرات المسيرة أدت في السابق إلى عرقلة حركة الطيران في مطارات كبرى حول العالم ومن بينها مطار غاتويك على مشارف لندن في كانون الأول/ديسمبر 2018.
وأعلنت "اينير" التي تدير المطارات الاسبانية وتتحكم بحركة الطيران عن تأخر الرحلات في مطار مدريد "بسبب احتمال وجود طائرات مسيرة في الجوار".
وقالت "الطائرات المسيرة ليست ألعابا" وأن تسييرها "بالقرب من المطار يشكل مخالفة شديدة ويمكن أن تصل العقوبات إلى 90 ألف يورو (99 ألف دولار)".
وأعلنت وزارة النقل الأسبانية عند الساعة 1,30 مساء (12,30 ت غ) أن "مطار ادولفو سواريز مدريد باراخاس مغلق". إلا أنه أعلن استئناف الرحلات بعد ذلك بنصف ساعة.
وقالت سلطات المطار أن الاغلاق أدى إلى تحويل 26 رحلة إلى مطارات أخرى.
ويعد باراخاس المطار الرئيسي في اسبانيا ويتعامل مع 5,5 مليون مسافر كل شهر، بحسب احدث الأرقام الرسمية.
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