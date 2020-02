دبي - بواسطة محمد فارس © Zahma قدمت بواسطة “الخفافيش” مصدر فيروس كورونا الجديد

رجح علماء صينيون أن يكون فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في الصين وبعض دول العالم، قد نشأ في الخفافيش مثله مثل فيروس “سارس”.وقال علماء صينيون إن لديهم مزيدا من الأدلة على أن الفيروس الجديد نشأ على الأرجح في الخفافيش.

ففي بحثين علميين، نشرا اليوم الاثنين في دورية “جورنال نيتشر”، ذكر العلماء أن تسلسل مجموع التركيب الجيني المأخوذ من عدة مرضى في ووهان يبين أن فيروس كورونا الجديد يرتبط ارتباطا وثيقا بالفيروسات المسببة لمرض الالتهاب الرئوي الحاد، المعروف باسم “سارس”.

في واحدة من الدراستين، قال الأستاذ في معهد ووهان لعلم الفيروسات، شي تشن لي وزملاؤه، إن تسلسل مجموع التركيب الجيني المأخوذ من 7 مرضى يتطابق بنسبة 96% مع فيروس كورونا لدى الخفافيش، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

ويعتقد أن “السارس” نشأ أيضا في الخفافيش، على الرغم من أنه انتقل إلى قطط الزباد قبل أن يصيب الناس في التفشي العالمي للمرض الذي حدث عامي 2002 و2003.

العلماء يشتبهون في أن أحدث انتشار لفيروس كورونا الجديد في الصين بدأ في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان، حيث كانت الحيوانات معروضة للبيع وعلى اتصال بالناس، غير أن الحيوان مصدر الفيروس لم يتم تحديده بعد.

وقال أستاذ علم الفيروسات في جامعة ريدنج، إيان جونز، الذي لم يطلع على الدراستين “في الأساس، هذا الفيروس عبارة عن نسخة من سارس تنتشر بسهولة أكبر ولكنها تسبب ضررا أقل”.

وأضاف جونز في بيان: “يستخدم الفيروس أيضا نفس المستقبلات، وهو الباب المستخدم للوصول إلى الخلايا البشرية، الأمر الذي يفسر انتقال العدوى والسبب وراء الالتهاب الرئوي”.

