شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يصدر قرار بتعيين طارق سباق مساعدًا لرئيس حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين طارق محمد سباق حسين مساعدًا لرئيس الوفد.

وأعرب طارق سباق عن سعادته بقرار رئيس الحزب، مؤكدًا أنه سوف يواصل تقديم الجهد والعمل المخلص فى أى موقع من أجل رفعة الوطن والوفد.

وأكد "سباق" أن حزب الوفد سوف يخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بقوة، مشيرا إلى أن الحزب يقوم بتدريب الكوادر الشبابية على العمل السياسى الوطنى داخل بيت الأمة من خلال معهد الدراسات السياسية لتقديم الأفضل للوطن والمواطن خلال الفترة المقبلة.

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وأشاد "سباق" بدور حزب الوفد وخبرته فى العمل السياسى التى تمتد إلى مائة عام وتفاعله، وتواجده فى الشارع المصرى مشاركه وتفعيلا لأمال وطموحات المصريين، وأن بيت الأمة مفتوح ليس للوفديين فحسب بل لكل مواطن.