شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالدقهلية ينظم ملتقى سياسى بعنوان "تهديدات الأمن القومى المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، الملتقي التثقيفى السياسي الأول، للحزب تحت عنوان "تهديدات الأمن القومى المصرى خارجياً وداخلياً"، بمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك لأهمية الوعى بما يستهدف الشباب من تصدير الإحباط وتشويه الحقائق فى حروب تعرف بحروف الجيل الرابع والخامس، بحضورعدداً من قيادات وأعضاء الحزب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ومشاركة حضور قرابة 450 من أهالى المدينة.

وشارك في الملتقى التثقيفى، النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والنائب محمد المرشدى أمين الحزب بالمحافظة، واللواء أسامة راضى عضو مجلس النواب، عضو الهيئة العليا للحزب بالمحافظة، وأحمد الألفى، عضو أمانة قطاع الأعمال للحزب بالمحافظة، والسيد حجازى أمين الحزب بالمركز.

وبدأت فعاليات الملتقى السياسى، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة، وقدم النائب حمدى بخيت، التحية والعرفان لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءاً لشعب مصر.

وقال بخيت، إن الدولة المصرية شهدت منذ عام 2013 وصولًا إلى عام 2016 العديد من التطورات والنجاحات الاقتصادية التي جعلت لها دورًا محوريًا في مجال الاستثمار العالمى والأفريقى، مشيرًا إلى أن السبب وراء تلك النجاحات يرجع إلى حرص القيادة السياسية الدائم على الارتقاء بأداء الاقتصاد المصرى بما يتفق مع متطلبات الدولة الحديثة والمنافسة الإقليمية والدولية.

وأضاف "بخيت"، خلال كلمته، أن الدولة المصرية نجحت فى الصمود أمام جميع التحديات الاقتصادية، تحققت نجاحات كبيرة لا يمكن إنكارها تمثلت فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، ويرجع الفضل فى ذلك لوعى الشعب المصرى بتحمله تبعية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وتحدث بخيت عن مفاهيم الأمن القومى ومعنى الاستراتيجية وكيفية التصدى للشائعات، مشيرا إلى أهمية الولاء للوطن وانتماء الشباب وهما سلاح يرهب الأعداء، مؤكدا على التفاف الشباب خلف قيادته رسالة للعالم.

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ومن جانبه، تحدث الدكتور صبرى خالد أستاذ العلاقات العامة والإعلان بجامعة سيناء، عن أهمية التنبه للسيوشيال ميديا وكارثية الانسياق وراء ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفي الوقت نفسه، قال النائب محمد المرشدى، أمين الحزب بالمحافظة، إن الحزب يعمل على نشر الثقافة السياسية بين الشباب، وتوعيتهم حول دورهم السياسى، وذلك من خلال تنظيم العديد من الدورات التثقيفية والتدريبية فى المحافظة، حتى يتسنى للشباب أن يمتلك قاعدة معلوماتية حول الحياة السياسية فى مصر.

وفى نفس السياق، أكد أحمد الألفي عضو أمانة قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، أن المنتدى استهدف تثقيف قيادات الحزب وأعضائه بأهمية وضرورتها الحالية لترسيخ الاستقرار السياسي وتحقيق الانطلاق الاقتصادى المنشود.

وأشار "الألفى"، إلى أن أهمية دور الأحزاب السياسية، وعرض أهداف ودور حزب مستقبل وطن، والدور الذى يلعبه الحزب فى الحياة السياسية، مشيراً إلى أهمية دور الشباب فى المشاركة السياسية، فضلا عن أهمية الانضمام والمشاركة فى حزب مستقبل وطن باعتباره الحزب الأقوى والأكثر تواجدا بين المواطنين.

وفى نهاية الملتقى، تم تكريم النائب حمدي بخيت، والدكتور صبري خالد أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بجامعة سيناء، ومنحهم درع الحزب، كما تم تكريم والدة الشهيد مجند محمد جمال عزام الذى سيظل عنوان التضحية ومنحها شخصية العام 2019 على مستوى مركز ميت غمر.