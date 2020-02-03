الكمامات والمضادات الحيوية.. "المستشفيات الجامعية" ينفي 4 شائعات عن "كورونا" (إنفوجراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدرت لجنة العدوى بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اليوم الاثنين، بيانًا نفت فيه 4 شائعات عن مرض "كورونا المستجد".

وكانت الشائعة الأولة التي نفاها المجلس، بحسب البيان، أن الفيروس قاتل، ويعد الأخطر على الأرض ويؤدي للوفاة، والحقيقة أن نسبة الوفيات بالفيروس لا تتعدى 2% فقط، وأغلبها مصاحبة بنقص في المناعة.

وكانت الشائعه الثانية، أن الحيونات الأليفة مثل الكلاب والقطط تنقل فيروس كورونا المستجد للإنسان، لكن الحقيقة أنه لا توجد أدلة حتى الآن، على أن الحيونات الأليفة تنقل الفيروس للإنسان مع مراعاة غسل الأيدي بالماء والصابون بعد ملامسة الحيوانات.

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ونفت اللجنة الشائعة الثالثة الخاصة بوجوب استخدام المضادات الحيوية للوقاية من الفيروس، والحقيقة أن استخدام المضادات الحيوية يكون لعلاج العدوى البكتيرية فقط، أما الفيروس فلا تؤثر فيها المضادات الحيوية.

كما نفت لجنة العدوى، الشائعة الأخيرة، الخاصة بوجوب ارتداء الماسك الطبي عند الخروج من المنزل، حيث أوضحت أنه لم تظهر أي حالات في مصر، لذا لا ينصح بارتداء الماسك الطبي عند الخروج، مضيفة أن أهم وسائل الوقاية من العدوى، هي غسل اليدين بالصابون، وتجنب لمس العين والبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض مرضية.