محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
احتجزت مستشفى حميات المنيا، اليوم الإثنين، مُهندسًا صينيًا يعمل بأحد المصانع، كإجراء احترازي، للتأكد من عدم إصابته بفيروس "كورونا".
قال مصدر طبي إن المُهندس "ليهونج زهو" وكان متواجدًا بالصين قبل فترة قليلة، جرى سحب عينة منه، وبعد تحليلها في المعامل المختصة، تبين إنها سلبية وأنه لا يحمل الفيروس.
وقال أحد العاملين في المستشفى إن المُهندس الصيني كان متواجدًا بقسم العزل داخل المستشفى، وجرى التصريح بخروجه لسلبية العينة وعدم حمله "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر مهندس صيني يغادر "حميات المنيا" بعد التأكد من عدم إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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