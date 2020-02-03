أبي أحمد: نتوقع انتهاء المفاوضات الفنية حول "النهضة" لمصلحة الجميع قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، إنه يتوقع أن تنتهي المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتي تجري في الولايات المتحدة، لمصلحة جميع الأطراف، قريبًا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

توصلت مصر والسودان وإثيوبيا، إلى اتفاق بشأن وضع جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، ووضع آلية تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء والتشغيل.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان الجمعة الماضية "بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، وآخرها جولة المفاوضات التى عقدت فى واشنطن والتى امتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل. ووضع آلية تتضمن إجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والتشغيل".