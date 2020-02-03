رعاية الرئيس السيسي.. "هاربين أرورا "رائدة الأعمال العالمية للمرأة تزور مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تستضيف مصر رائدة وسيدة الأعمال الهندية الدكتورة "هاربين أوروا،" مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، في زيارة لمدة يومين خلال 4 و5 فبراير 2020، لبحث الترتيبات والتحضيرات وإعداد التجهيزات واللمسات الأخيرة الخاصة بالمنتدى في دورته الخامسة والثلاثين بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وشركة "ذا وركس" الشركة المنظمة للمنتدى.

ويحظى المنتدى هذا العام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويعقد لأول مرة في مصر كأول دولة ينظم فيها الحدث العالمي السنوي خارج الهند، ويشارك في المنتدى وفود من 50 دولة من أمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا وبحضور عدد كبير من رائدات وسيدات الأعمال على مستوى مصر والعالم، والقيادات النسائية بمختلف المجالات ومنهم السيدة جيهان السادات.

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ويناقش المنتدى عددًا من القضايا مثل الإبداع والابتكار في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والاستشارات الاقتصادية والتجارة الإلكترونية والسياحة والتعليم والتوظيف وقيادة الشباب.

ويشمل برنامج زيارة أرورا لمصر خلال يومي 4 و5 فبراير، لقاء عددٍ من الشخصيات المصرية البارزة.

جدير بالذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى للدكتورة هاربين ارورا لمصر، حيث سبق وأن كرمها الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ عام 2018، لإنجازاتها العالمية الشهيرة كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيري حول العالم، وهي أستاذة جامعية وسيدة أعمال هندية وتتولى منصب رئيس غرفة تجارة وصناعة المرأة بالهند ولديها مجموعة كبيرة من الشركات في الصحة والزراعة والعقارات والطاقة المتجددة وتنمية المهارات.​