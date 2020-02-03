دبلوماسي أمريكي يزور المكسيك وجواتيمالا لتعزيز الرفاهية في المنطقة

يعتزم السفير مايكل كوزاك، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون نصف الكرة الغربي، زيارة المكسيك وجواتيمالا ابتداء من غد الثلاثاء وحتى 8 فبراير الجاري، لتعزيز الرفاهية في المنطقة والحكم الديمقراطي -وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط-.



وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يلتقي كوزاك في مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك مع وزير الخارجية مارسيو إبرارد وسائر المسئولين بالحكومة لبحث الجهود المشتركة

بين الولايات المتحدة والمكسيك لدفع الرفاهية الاقتصادية في ظل الاتفاق الثلاثي مع كندا والمكسيك.



كما يواصل السفير الأمريكي بحث التعاون الثنائي المشترك بشأن القضايا الأخرى مثل تعزيز جهود مكافحة تجارة المخدرات وأمن المواطنين والدفاع عن حقوق الإنسان وحكم القانون.

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ومن المتوقع أن يعقد كوزاك اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ومسئولي السفارة الأمريكية ويزور موقعا

إنشائيا لمبنى السفارة الجديد.



وفي جواتيمالا سيتي عاصمة جواتيمالا، يلتقي المسئول الأمريكي بالإدارة الجديدة هناك بمن فيهم الرئيس أليخاندرو جياماتي ووزير الخارجية بيدرو بولو؛ لبحث التعاون المستمر بين البلدين بشأن مسائل ذات أولوية مثل جهود مكافحة الفساد ومواجهة الهجرة غير المشروعة وتعزيز النمو الاقتصادي.



كما يجتمع المسئول الأمريكي بقادة الأعمال والمجتمع المدني وخريجي برامج التبادل الطلابي التي تشرف عليها الخارجية الأمريكية، وسيزور المركز الجديد لاستقبال المهاجرين الذي تموله هيئة المعونة الأمريكية في مطار أورورا الدولي بجواتيمالا والذي يستقبل كذلك طالبي اللجوء وفقا لاتفاق التعاون بين الولايات المتحدة وجواتيمالا.