الكرملين: لا نعتبر زيارة بومبيو إلى بيلاروسيا تقاربا فائق السرعة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن موسكو لا تعتبر أن الولايات المتحدة وبيلاروسيا تتقاربان بسرعة فائقة، وذلك تعليقًا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخيرة إلى مينسك، حيث أجرى محادثات مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.
وصرح بيسكوف بأنه "بالكاد نستطيع الحديث هنا عن تقارب
وأشار إلى أن موسكو ومينسك لديهما علاقاتهما الخاصة التي تتصف بأنها "ذات طبيعة ودية ووثيقة للغاية".
وقال المتحدث باسم الكرملين "هناك العديد من الأسئلة على جدول الأعمال حول كيفية تطوير علاقاتنا، بما فيها بعض اللحظات الإشكالية، وهي الآن مطروحة للمحادثات".
وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قام السبت الماضي بزيارة إلى العاصمة البيلاروسية مينسك هي الأولى لمسؤول أمريكي بهذا المستوى منذ 25 عاما، وأعرب خلال الزيارة عن استعداد بلاده لتزويد بيلاروسيا بكل ما تحتاجه من موارد الطاقة وبأسعار تنافسية.
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