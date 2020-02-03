رئيس الوزراء الباكستاني يصل ماليزيا في زيارة تستمر يومين

وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الاثنين، إلى ماليزيا في زيارة تستمر يومين بدعوة من نظيره الماليزي مهاتير محمد وفقالوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وعقد خان، حسبما نقلت قناة

"جيو نيوز" الباكستانية اليوم، محادثات مع وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، حيث كان برفقة رئيس الوزراء الباكستاني وزير خارجيته شاه محمود قريشي، ووزير التخطيط والتطوير أسعد عمر، والمستشار التجاري عبد الرزاق داود.



وأوضحت القناة أن محادثات على مستوى الوفود سيتم عقدُها إلى جانب التوقيع على اتفاقيات مهمة ومتعددة ومذكرات تفاهم، بالإضافة إلى عقد محادثات حول التطورات الإقليمية وإقليم كشمير.