مصرع 13 شخصًا وإصابة آخرين إثر هطول أمطار غزيرة في رواندا

أعلن مسئولون في الحكومة الرواندية، اليوم الاثنين، مصرع 13 شخصا على الأقل وإصابة آخرين إثر هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على العاصمة كيجالي وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال كلود تويشيم المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث

حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "إننا نؤكد وفاة 13 شخصا، حيث كان هناك أشخاص يعتقد أنهم مفقودين لكن تبين مصرعهم.. ولا زال تجرى حاليًا عمليات البحث.



وأشارت الشبكة إلى أن سقوط الأمطار الغزيرة الذي بدأ مساء أمس الأحد؛ أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية وتدمير 15 منزلًا.



وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الرواندية أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار خلال الفترة القادمة على كيجالي والمناطق الشمالية من البلاد.