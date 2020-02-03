أعلن مسئولون في الحكومة الرواندية، اليوم الاثنين، مصرع 13 شخصا على الأقل وإصابة آخرين إثر هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على العاصمة كيجالي وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال كلود تويشيم المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارثحسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "إننا نؤكد وفاة 13 شخصا، حيث كان هناك أشخاص يعتقد أنهم مفقودين لكن تبين مصرعهم.. ولا زال تجرى حاليًا عمليات البحث.
وأشارت الشبكة إلى أن سقوط الأمطار الغزيرة الذي بدأ مساء أمس الأحد؛ أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية وتدمير 15 منزلًا.
وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الرواندية أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار خلال الفترة القادمة على كيجالي والمناطق الشمالية من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 13 شخصًا وإصابة آخرين إثر هطول أمطار غزيرة في رواندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.