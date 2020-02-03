أمين عام منظمة "التعاون الإسلامي": قضية فلسطين قلب الأمة الإسلامية

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن الدول الأعضاء بالمنظمة أكدوا أن قضية فلسطين تمثل قلب الأمة الإسلامية، والحلول والمبادرات التي تدعمها منظمة التعاون الإسلامي تستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام.

وأعرب العثيمين، وفقا لوكالة الأنباء

ولفت الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن البيان الختامي الصادر عن هذا الاجتماع أكد أن المنظمة بدولها الأعضاء كافة موحدة خلف الموقف الفلسطيني، وأن المساعي التي تبذلها القيادة الفلسطينية في مخاطبة العالم لرفع الظلم الذي وقع على الفلسطينيين، محل دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب عن شكره للدول الإسلامية على سرعة الاستجابة وحضور هذا الاجتماع والمشاركة في مداولاته وتأكيد روح التضامن الإسلامي مع الأشقاء في فلسطين وقضيتهم العادلة. الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن الدول الأعضاء بالمنظمة أكدوا أن قضية فلسطين تمثل قلب الأمة الإسلامية، والحلول والمبادرات التي تدعمها منظمة التعاون الإسلامي تستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام.وأعرب العثيمين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين، عن اعتزازه بروح التوافق التي حظي بها اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري، منوهاً بروح التعاون التي سادت المداولات، والمسؤولية التي تحلت بها في نصرة القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية لدول المنظمة.ولفت الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن البيان الختامي الصادر عن هذا الاجتماع أكد أن المنظمة بدولها الأعضاء كافة موحدة خلف الموقف الفلسطيني، وأن المساعي التي تبذلها القيادة الفلسطينية في مخاطبة العالم لرفع الظلم الذي وقع على الفلسطينيين، محل دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي.وأعرب عن شكره للدول الإسلامية على سرعة الاستجابة وحضور هذا الاجتماع والمشاركة في مداولاته وتأكيد روح التضامن الإسلامي مع الأشقاء في فلسطين وقضيتهم العادلة.

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