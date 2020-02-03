الحكومة الفلسطينية تمنع إدخال منتجات إسرائيلية إلى أراضيها

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، منع إدخال خمسة منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية وخطوة نحو الانفكاك عن "الاحتلال"، وفق ما أفاد الناطق باسم الحكومة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم "إن الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكة والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية".

وأضاف ملحم، أن قرار الحكومة يأتي في "إطار خطة الحكومة للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي".

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وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في سبتمبر الماضي وقف استيراد العجول من إسرائيل للسبب ذاته.

وكان الفلسطينيون يستوردون 120 ألف عجل من الجانب الإسرائيلي الذي ينتج نحو 20 مليون طن من اللحوم.

وأضاف ملحم "تأتي هذه الخطوة في إطار خطوات لاحقة وبالتدريج لوقف استيراد كل السلع من إسرائيل التي لها بديل فلسطيني أو عربي أو دولي".

وبحسب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية فإن قرارها اليوم يقضي "بدعم صمود المزارعين والمنتوجات الوطنية الفلسطينية".

ويأتي القرار الفلسطيني في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاسبوع الماضي لخطته للسلام في الشرق الأوسط.

وأكد الفلسطينيون رفضهم لها وقالوا إنها منحازة لإسرائيل.