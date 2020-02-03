مصارف لبنان تخفّض مجدداً سقف السحب بالدولار

خفّضت مصارف لبنانية عدّة سقف السحوبات بالدولار بنسبة خمسين في المئة، بدءاً من مطلع الشهر الحالي، وفق ما أبلغ به مودعون اليوم الاثنين.

وشدّدت المصارف، منذ أشهر، القيود التي تفرضها على عمليات السحب، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخارج. ولا يكان سقف السحب الشهري المسموح به يلامس الألف دولار.

وأكدت ثلاثة مصارف على الأقل، تعدّ من الأبرز في لبنان، اليوم الاثنين، بالفعل أنها خفّضت سقف السحوبات الشهري منذ مطلع العام بنسبة خمسين في المئة.

وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار من الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار. أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دولار، فيمكنه سحب مبلغ يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار شهرياً، بحسب المصرف.

ونشر مودعون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صور الرسائل التي تلقوها من مصارفهم، معربين عن امتعاضهم منها، في وقت تعاني البلاد من أزمة سيولة.

وشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يحملها اللبنانيون الفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة. وأدت المظاهرات إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، وتشكيل حكومة جديدة الشهر الماضي برئاسة حسان دياب.

وتضع الحكومة لمساتها الأخيرة على بيانها الوزاري، الذي يفترض أن يجسّد رؤيتها لإدارة المرحلة المقبلة، ويُفترض أن تنال على أساسه ثقة البرلمان، قبل مباشرة عملها.