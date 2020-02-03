الجزائر تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس "كورونا"



أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن تعليق جميع رحلاتها إلى الصين، وذلك مباشرة بعد وصول الطائرة الجزائرية التي أقلت الرعايا الجزائريين والتونسيين والليبيين والموريتانيين، بعد انتشار فيروس كورونا القاتل.

وقامت السلطات المعنية، بعزل الطائرة الجوية الجزائرية القادمة من مدينة ووهان الصينية، وتعقيمها مباشرة بعد نزول الركاب الذين تم نقلهم إلى فندق الرايس شرق العاصمة،الذي يشرف عليه طاقم خاص من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ليتم عزلهم لمدة 14 يوماً، المدة التي يحتاجها الفيروس لتظهر أعراضه على جسم المصاب.

هذا وقد وصل عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 361 شخصاً، مع وجود 17 ألفا و205 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس مع نهاية أمس الأحد، في ظل استمرار تفشي الوباء.