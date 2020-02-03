مصر: تفجير خط الغاز في سيناء لن يؤثر على توصيل الخدمة

أكد مسؤول مصري، اليوم الاثنين، أن تفجير خط الغاز في محافظة شمال سيناء لن يؤثر على توصيل الخدمة إلى المنازل والمشتركين والمصانع والمشروعات التي تعمل بالغاز في المحافظة.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" المصري عن العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء قوله إن الخط الذي تعرض للانفجار أمس الأحد هو خط احتياطي قادم من بور سعيد، وهو مقام لرفع كفاءة الخط الرئيس.

وأشار الغندور إلى أن معاينة لمكان الانفجار تجري الآن وستتخذ الإجراءات اللازمة للإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وقال مصدر أمني، أمس الأحد عقب التفجير، إن تكفيريين فجروا خط الغاز الطبيعي الذي يغذي مصنع أسمنت سيناء في وسط سيناء والمنازل في شمال سيناء.

يشار إلى أن عمليات تفجير خط الغاز في سيناء عادت مرة أخرى بعد توقف أكثر من خمس سنوات حيث تعرض الخط للتفجير لأكثر من 27 مرة.

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