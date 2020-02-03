اليابان تتعهد بسلامة الألعاب الأولمبية من فيروس كورونا

تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات كي لا يكون لوباء فيروس كورونا المستجد أي تأثير على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة الصيف المقبل في طوكيو أو الألعاب البارالمبية التي ستليها مباشرة.

والتزم آبي بالعمل مع الهيئات الدولية، على رأسها منظمة الصحة العالمية، للحرص على ألا تتأثر الألعاب بهذا الوباء الذي أصاب أكثر من 17 ألف شخص في الصين وحصد حتى الآن حياة أكثر من 360 ضحية.

وقال رئيس الوزراء الياباني، أمام البرلمان، «بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى المعنية، سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الاستعدادات بوتيرة متواصلة».

وكشف وزير الألعاب الأولمبية الياباني سايكو هاشيموتو أن المسؤولين اليابانيين المعنيين بالرياضة والألعاب الأولمبية سيجتمعون، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لمناقشة الوباء ومبادرات طوكيو لمنع انتشار الفيروس الجديد الذي تفشى في الصين المجاورة.

وحذرت السلطات اليابانية من السفر غير الضروري إلى الصين وترفض دخول الأجانب إلى اليابان من الذين أقاموا مؤخرا في مقاطعة هوبي، مركز الوباء.

وأرسلت الحكومة ثلاث طائرات لإعادة 565 يابانيا من ووهان، المدينة الواقعة في وسط الصين والأكثر تضررا من الفيروس.

ومن جهتها، تعهدت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأمراض المعدية، وسط تزايد المخاوف من انتشار الفيروس ما أدى إلى قرار صيني بإلغاء تصفيات الملاكمة والبادمنتون المؤهلة للألعاب الأولمبية.

كما قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأربعاء تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى مارس 2021.

وأصبحت بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة أحدث بطولة رياضية تتأثر بالفيروس الذي انتشر إلى أكثر من 15 دولة.

كما ألغيت سباقات كأس العالم للتزلج في منتجع «يانكينغ» الصيني، أول اختبار للبطولات في أفق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين 2022.

وفي أستراليا، خضع المنتخب النسوي الصيني لكرة القدم إلى الحجر الصحي في أحد فنادق مدينة بريزبين بعد وصوله للمشاركة في مسابقة التصفيات الأولمبية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباريات الأندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري فبراير ومارس المقبلين ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، ستنقل إلى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار.