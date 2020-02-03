ترامب: اتخذنا إجراءات حاسمة للتصدي لـ"كورونا"

قال الرئيس الأمdnكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات حاسمة لحماية الأميركيين من خطر فيروس كورونا وعرضت المساعدة على الصين.

وبدا ترامب يقلل من شأن المخاوف من تأثير الفيروس الشبيه بالإنفلونزا في الولايات المتحدة.

ودفعت المخاوف الولايات المتحدة إلى إعلان حالة طوارئ صحية ومنع دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.

وقال ترامب خلال مقابلة "لا يمكن أن يأتي إلينا آلاف الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة (فيروس كورونا)".

وقال إن المسؤولين الأميركيين عرضوا على الصين "مساعدة هائلة" في التعامل مع الوباء.

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وقال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في مقابلة تلفزيونية "حتى الآن الصينيون أكثر شفافية بالتأكيد بالمقارنة بأزمات سابقة ونحن نقدر ذلك".

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وأضاف لم ترد بكين إلى الآن على عروض مساعدة أميركية من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومختصين صحيين آخرين.

وأوضح أوبراين "لم يأتنا رد من الصينيين إلى الآن حول هذه العروض لكننا مستعدون للتعاون معهم". وأضاف "لدينا خبرة هائلة. هذا (المرض) مبعث قلق عالمي. نريد أن نساعد زملاءنا الصينيين إذا أمكننا ذلك. وقد قدمنا العرض وسنرى إن كانوا سيقبلون".