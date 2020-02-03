كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا وأوكرانيا توقعان اتفاقًا بشأن تعاون "عسكري - مالي" بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق، ووزير الدفاع الأوكراني أندريه زاغورودنيوك، اليوم الإثنين، على اتفاقًا حكوميًا مشتركًا بشأن التعاون العسكري المالي بين البلدين، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كييف.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "وقعنا اليوم اتفاقية مهمة تتناول التعاون العسكري المالي، والتي بموجبها سيتلقى الجيش الأوكراني مساعدة مالية من الشركاء الأتراك".

وتم توقيع الاتفاقية، بعد اجتماع المجلس الاستراتيجي الرفيع المستوى بين أوكرانيا وتركيا، برعاية الرئيس الأوكراني، ونظيره التركي.

وكان مكتب الرئاسة الأوكراني، قد أعلن في وقت سابق، عن عقد اجتماع ثنائي بين أردوغان وزيلينسكي، ويعتزم الطرفان خلال المفاوضات، بحث سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية والتعاون في جميع المجالات بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من الوثائق، عقب اجتماع المجلس الاستراتيجي، ومن المقرر أن يشارك أردوغان وزيلينسكي في منتدى الأعمال الأوكراني التركي.