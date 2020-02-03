كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: "الفاخري" رئيسًا لوفد الجيش الوطني في اجتماع اللجنة العسكرية بجنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، مساء اليوم الاثنين، عن أن وزير الداخلية السابق في حكومة عبد الله الثني، اللواء محمد المدني الفاخري، سوف يرأس وفد الجيش إلى اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة الذي يعقد في جنيف.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، في تصريح ردًا على سؤال حول تشكيلة وفد الجيش الوطني إلى جنيف: إن "اللواء محمد المدني الفاخري رئيسًا للجنة".

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وأكد العميد خالد المحجوب، حول الآمال الموضوعة على اجتماع اللجنة العسكرية: على أن "نقاطنا في هذا الاجتماع واضحة، هي حل الميلشيات، وتسليم سلاحها للجيش، وبناء على هذا الشق العسكري، نتجه إلى الشق السياسي، وبدون الترتيب العسكري لن يحصل أي ترتيب سياسي"، موضحاً أن مدة اجتماع اللجنة العسكرية في جنيف "مفتوحة للنقاش خلال اجتماع اللجنة".

وتنطلق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بصيغة 5+5، اليوم، تحت رعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة جنيف السويسرية.

وأعلنت الأمم المتحدة، في بيان اليوم: "تنطلق اليوم اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، تحت رعاية الأمم المتحدة في مقرها في جنيف"، مشيرة إلى أنه من المقرر مشاركة "خمسة من كبار الضباط ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في المحادثات التي ييسرها غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".