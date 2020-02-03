كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي: التطورات في إدلب صارت "خارج نطاق السيطرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، أن التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا صارت "خارج نطاق السيطرة"، وذلك عقب إعلان أنقرة مقتل 6 من جنودها في قصف سوري، مضيفاً "أن بلاده سترد على الهجوم".

وقال الرئيس التركي، متحدثًا من مدينة كييف، إن "نحو مليون شخص في إدلب السورية يتجهون صوب الحدود التركية جراء هجوم الجيش السوري المدعوم من روسيا".

ويذكر أن وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى أحداث إدلب السورية إلى 6 جنود.

وقالت الوزارة التركية: إن "جنديًا تركيًا وعضوًا مدنيًا في القوات التركية لقيا حتفهما، متأثرين بجروح جراء قصف قوات الحكومة السورية في إدلب، مما رفع عدد القتلى إلى ستة".

وأضاف البيان: إن "تركيا تواصل ضرب أهداف في تلك المنطقة الواقعة شمال غربي سوريا، وهو دفاعًا شرعيًا عن النفس".

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وكان الرئيس التركي، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية في سوريا، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل الرد على الهجوم على قواتها في إدلب السورية.

وأضاف أردوغان في كلمة له: "عازمون على مواصلة العمليات في سوريا، وإن العمليات مستمرة في إدلب السورية وتم استهداف 40 موقعا".

وقال الرئيس أردوغان، حول ما يتعلق بحصيلة الخسائر في الجيش السوري: إن "المعلومات الأولية تشير إلى تحييد ما بين 30 و35 عسكريا من الجيش السوري في العملية التركية"، لافتاً إلى أن مشاركة مقاتلات من طراز "إف 16" في العمليات التركية بسوريا.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التركية، مقتل 4 جنود وإصابة 9 آخرين، وذلك بقصف للجيش السوري في إدلب شمال غربي سوريا.

وبحسب الوزارة فإن القوات التركية ردت على قصف القوات السورية، ودمرت أهدافًا لها في إدلب، مضيفة أن القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع القوات التركية مسبقا.