كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بشأن الأزمة الليبية.. اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، بأن "ممثلين عن الأطراف الليبية يجتمعون في مدينة جنيف السويسرية، في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية".

وقالت الأمم المتحدة، في بيان: إن "هناك خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة فايز السراج وخمسة عينهم الجيش الوطني الليبي بقيادة قائد الجيش المشير خليفة حفتر، يشاركون في المحادثات".

ويدير هذه المحادثات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، الذي دان الأسبوع الماضي، استمرار التدخل الخارجي في شؤون هذا البلد رغم مقررات مؤتمر برلين.

وتعهد زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في قمة في برلين الشهر الماضي، بوقف التدخل في ليبيا واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها.

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وأطلق الجيش الوطني الليبي في شهر أبريل الماضي، عملية عسكرية لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة التي تسيطر على المدينة، وحقق تقدمًا كبيرًا في هذا الإطار.