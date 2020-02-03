كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج لمحاكاة "كورونا" ينذر بوفاة 65 مليون شخص من حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتشر فيروس كورونا بسرعة في جميع أنحاء العالم؛ حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة 17485 حالة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لخبراء من جامعة كنت، فقد فقد ما مجموعه 362 شخصًا حياتهم نتيجة للعدوى، وكان معدل الوفيات بالمرض أربعة في المائة.

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، قامت محاكاة حديثة بتحليل تفشي فيروس كورونا لمعرفة الآثار البعيدة لذلك المرض في حال فشل السيطرة عليه.

وأوضح العالم والباحث “إريك تونر”، أن جهود الصين لاحتواء تفشي مرض كورونا” القاتل من غير المرجح أن تكون فعالة”.

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وشارك تونر، العضو المنتدب والباحث في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، في محاكاة، أجريت بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، والتي افترضت أن مثل هذا المرض يمكن أن يقتل 65 مليون شخص في غضون 18 شهرًا. في ظل الظروف المناسبة.

وأكد تونر خلال مقابلة أنه لم يكمل بحثًا عن السلالة الحالية لفيروس كورونا، المعروف باسم 2019-nCoV، لكنه قال إن عدد القتلى قد يصل إلى الملايين إذا كانت الأنفلونزا مقاومة للقاحات الحديثة وكانت من السهل التقاط مثل الأنفلونزا الشائعة.

وقال تونر إن محاكاة فيروس كورونا “لم تركز بشكل أساسي على عدد الوفيات ؛ كان يجب الإشارة إلى أنه يمكن أن تكون هناك عواقب اجتماعية واقتصادية ناجمة عن ذلك الوباء الشديد، وليس فقط عن عواقب صحية”.

وظهرت حالات المرض، المرتبطة بالسارس، أو متلازمة التنفس الحاد الوخيم، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التنفسية، في عدد من البلدان خارج الصين، حيث نشأ المرض في مدينة ووهان.