كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أملاً في إعادة الإخوان.. قطر تسعى إلى توريط السودان في أزمة إقليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر محللون سياسيون: أن قطر لا تقف عن محاولاتها لإسقاط الحكومة الانتقالية السودانية، رغبة في استعادة نفوذ جماعة الإخوان، التي كانت تحكم البلاد، من خلال الرئيس السابق عمر البشير.

وأضاف المحللون: أن ذلك تجلى في محاولات قطر لتوريط السودان في الأزمة الليبية، بغرض الوقيعة بين حكومة الخرطوم، والمجتمع الدولي، الرافض لما يفعله رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بالتعاون مع حليفه التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحوا: أن المحاولات القطرية اعتمدت، في وقت سابق، على تهريب كمية ضخمة من الأسلحة إلى الأراضي السودانية، وبالتحديد إلى إقليم دافور، تمهيدًا لنقلها إلى داخل الحدود الليبية، ومنها إلى طرابلس لدعم مليشيات حكومة الوفاق، التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي، لمنعه من تحرير البلاد من الإرهاب.

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كما أكدوا على أن تقديم الدعم لمليشيات الوفاق، بعد أن دعمها أردوغان بالمرتزقة، ليس الهدف الوحيد من وراء شحنة السلاح التي تم إدخالها إلى الأراضي السودانية، وتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة في دارفور، فهناك غرض آخر من وراء تصدير هذه الشحنة إلى السودان، وعدم تسليمها لتركيا من أجل توصيلها لطرابلس، بالطرق التي تنقل بها أنقرة دعمها للسراج وإخوان ليبيا.

ولفتوا إلى أن الغرض الخفي لتوجيه شحنة الأسلحة المشار إليها نحو السودان، هو توريط حكومة الخرطوم في أزمة إقليمية، توقف دعم دول العالم السياسي والدبلوماسي للتحول الجاري في السودان.

ويشار إلى أن قوات الدعم السريع التابعة للأمن السوداني، ضبطت خلال الأيام الماضية، شحنة ضخمة من الأسلحة، التي تخص عناصر قطرية تتعاون مع وسطاء أتراك لتهريب الأسلحة إلى ليبيا، حيث وصفت التقارير الصادرة عن هذه العملية بأنها الأكبر منذ 5 سن