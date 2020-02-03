كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية: لم يفت الأوان لوقف انتشار فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رئيس برنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية

قالالدكتور مايك ريان، إن احتواء انتشار فيروس كورونا ليس مستحيلًا، ويوصي بأنه "حتى لا يكون [الاحتواء] مستحيلًا، يجب أن نستمر في المحاولة".

ووفقًا لصحيفة "ذا هيل"، أشار ريان إلى أن هناك أدلة على أن المرض قد لا ينتشر بالسرعة التي يتوقعها الناس والخبراء.

وبغض النظر عن هذه الفكرة، أكد على أن البيانات التي تم جمعها من منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الأفراد المصابين الذين تم تصنيفهم على أنهم "بدون أعراض" ربما يكونوا قد ظهرت عليهم الأعراض بالفعل.

وصرح ريان: "ما زلنا نعتقد، بالنظر إلى البيانات، أن قوة العدوى هنا، المحرك الرئيسي، هي الأشخاص الذين يعانون من أعراض، وعلى ما يرام، وينقلونه إلى الآخرين على طول الطريق من إنسان إلى إنسان".

وقد نقلت وكالة "رويترز"عن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الإثنين، قوله إنه لا توجد حاجة لاتخاذ إجراءات "تتعارض بشكل غير ضروري مع السفر والتجارة الدولية" في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 361 شخصًا في الصين.

وقال تيدروس أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية: "ندعو جميع البلدان إلى تنفيذ قرارات قائمة على الأدلة ومتسقة"، مكررًا رسالته من الأسبوع الماضي عندما أعلن حالة الطوارئ الدولية.

Advertisements

تواجه الصين عزلة دولية متزايدة بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى البلاد، وفرض حظر على المسافرين من الصين.

وأضاف تندروس أن هناك 17238 إصابة مؤكدة في الصين بما في ذلك 361 حالة وفاة، بالإضافة إلى 151 حالة مؤكدة في 23 دولة ووفاة واحدة تم الإبلاغ عنها من الفلبين يوم الأحد.

وتابع قائلا: "بسبب هذه الاستراتيجية، كان عدد الحالات خارج الصين أعلى بكثير". وبالإشارة إلى انتشار الفيروس في الخارج، قال إنه "ضئيل وبطيء"، مع تحذير من أنه قد يزداد سوءًا.

وقد ندد المبعوث الصيني بالإجراءات التي اتخذتها "بعض البلدان" والتي رفضت دخول الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر صادرة في مقاطعة هوبى - في وسط اندلاع المرض - ورفض منح التأشيرات وإلغاء الرحلات الجوية.

وقال لي سونغ، سفير شئون نزع السلاح لدى الأمم المتحدة في جنيف: " تعارض كل هذه التدابير بجدية توصيات منظمة الصحة العالمية".